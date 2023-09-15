У понеділок, 18 вересня, Динамо повертається до матчів УПЛ після тривалої паузи (востаннє у чемпіонаті України кияни грали ще 20 серпня з Чорноморцем, якому поступились 2:3. Наступні два поєдинки було перенесено через участь команди Луческу у єврокубках). "Біло-сині" в рамках 7-го туру УПЛ прийматимуть Ворсклу.

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Як повідомляє офіційний сайт Динамо, у матчі з полтавцями не зіграють Костянтин Вівчаренко та Микола Шапаренко. Останній відновлюється від травми, через яку покинув розташування збірної України перед грою з Англією.

Мікроушкодження має й інший півзахисник киян Володимир Шепелєв. Правий захисник Олександр Тимчик, який також залишив розташування збірної через проблеми зі здоров'ям, тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, після 6-ти турів Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ на десятій сходинці, набравши 6 очок і має 3 гри в запасі. Ворскла з 9-ма пунктами і додатковим матчем шоста.

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