"Бело-синие" столкнулись с проблемами перед поединком 11-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

Шапаренко с большой вероятностью не сыграет против СК Днепр-1, сообщает Telegram-канал "Динамівець". При этом есть крохотный шанс того, что Николай все же сможет выйти на поле.

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Получил травму и Самба Диалло. Ситуация с сенегальцем более серьезная – вингер травмировал колено, поэтому может пропустить около 4 матчей.

Добавим, что матч Динамо – СК Днепр-1 состоится уже завтра, 22 октября, начало в 17:00. Сейчас команды являются соседями по турнирной таблице, имея в активе по 15 очков.

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