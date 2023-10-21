Динамо має дві втрати перед грою зі СК Дніпро-1 – один з гравців вибув на тривалий час
17:17 - Читать на русском
"Біло-сині" зіштовхнулись з проблемами перед поєдинком 11-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.
Шапаренко з великою ймовірністю не зіграє проти СК Дніпро-1, повідомляє Telegram-канал Динамівець. При цьому є крихітний шанс того, що Микола все ж зможе вийти на поле.
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Зазнав травми і Самба Діалло. Ситуація з сенегальцем більш серйозна – вінгер травмував коліно, тож може пропустити близько 4 матчів.
Додамо, що матч Динамо – СК Дніпро-1 відбудеться вже завтра, 22 жовтня, початок о 17:00. Наразі команди є сусідами по турнірній таблиці, маючи в активі по 15 очок.
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