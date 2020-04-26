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"Динамо или Луго": Кравец отказался от перехода в киевский клуб

20:22 142 Читати українською
"Динамо или Луго": Кравец отказался от перехода в киевский клуб
Василий Кравец / фото: Луго

Бывший защитник Карпат, выступающий за испанский Луго, Василий Кравец признался, что мог оказаться в Динамо.

"Я уже говорил, если буду возвращаться в Украину, то только в Карпаты и там завершу карьеру. У меня был вариант: или Динамо, или Луго. Со стороны киевского клуба была конкретика.

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Я знал, что Динамо – гранд, что клуб постоянно играет в еврокубках. Но у меня пацаны с района за Карпаты же болеют. Лозунг "Завжди вірні" запал в сердце, поэтому не хотел никуда идти. А так сидели в Турции со Смалийчуком, он сказал: "Есть вариант Динамо или Луго". Подумал пять минут и сказал: "Луго", – рассказал Кравец во время эфира в Инстаграме Романа Бебеха.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат. В 2017 году украинец перебрался в испанский Луго. Зимой 2019 Василий перешел в Леганес, но прошлой зимой снова оказался в Луго – на этот раз на правах аренды.

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