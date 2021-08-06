Динамо и Зарю рассудит Абдула – назначения арбитров на 3-й тур УПЛ
Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на матчах грядущего игрового дня.
Матчи 3-го тура пройдут 4 дня, но VAR ни на одном из них не будет использоваться, сообщает официальный сайт УАФ.
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6 августа
19:30. Металлист-1925 – Черноморец – Андрей Коваленко
7 августа
17:00. Рух – Верес – Александр Дердо
19:30. СК Днепр-1 – Мариуполь – Геннадий Серпутько
19:30. Шахтер – Александрия – Владимир Новохатний
8 августа
19:30. Заря – Динамо – Анатолий Абдула
19:30. Ворскла – Львов – Александр Омельченко
9 августа
19:30. Десна – Ингулец – Роман Блавацкий
Заметим, после двух туров в УПЛ лидируют Десна и Шахтер, набравшие по 6 очков. У Динамо только три зачетных балла, ведь матч первого тура против Миная был перенесен и состоится 11 августа.
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