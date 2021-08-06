Матчі 3-го туру відбуватимуться 4 дні, але VAR на жодному з них не буде використовуватись, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Офсайдів через нігті більше не буде", – АПЛ переглянула використання VAR на наступний сезон

6 серпня

19:30. Металіст-1925 – Чорноморець – Андрій Коваленко

7 серпня

17:00. Рух – Верес – Олександр Дердо

19:30. СК Дніпро-1 – Маріуполь – Геннадій Серпутько

19:30. Шахтар – Олександрія – Володимир Новохатній

8 серпня

19:30. Зоря – Динамо – Анатолій Абдула

19:30. Ворскла – Львів – Олександр Омельченко

9 серпня

19:30. Десна – Інгулець – Роман Блавацький

Зауважимо, після двох турів в УПЛ лідирують Десна та Шахтар, які набрали по 6 очок. Динамо має лише три залікові бали, адже матч першого туру проти Миная був перенесений та відбудеться 11 серпня.

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