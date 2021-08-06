Динамо та Зорю розсудить Абдула – призначення арбітрів на 3-й тур УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на поєдинках прийдешнього ігрового дня.
Матчі 3-го туру відбуватимуться 4 дні, але VAR на жодному з них не буде використовуватись, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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6 серпня
19:30. Металіст-1925 – Чорноморець – Андрій Коваленко
7 серпня
17:00. Рух – Верес – Олександр Дердо
19:30. СК Дніпро-1 – Маріуполь – Геннадій Серпутько
19:30. Шахтар – Олександрія – Володимир Новохатній
8 серпня
19:30. Зоря – Динамо – Анатолій Абдула
19:30. Ворскла – Львів – Олександр Омельченко
9 серпня
19:30. Десна – Інгулець – Роман Блавацький
Зауважимо, після двох турів в УПЛ лідирують Десна та Шахтар, які набрали по 6 очок. Динамо має лише три залікові бали, адже матч першого туру проти Миная був перенесений та відбудеться 11 серпня.
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