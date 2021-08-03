"Офсайдов из-за ногтей больше не будет", – АПЛ пересмотрела использование VAR на следующий сезон
Глава судейского комитета АПЛ Майк Райли заявил об изменениях в работе видеоассистентов в пользу атаки.
"Мы хотим использовать подход, который позволит игрокам выходить на поле и проявлять себя, не мешать ходу игры. Это значит, что VAR не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, а порог для вмешательства судьи и VAR будет выше, чем в прошлом сезоне.
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Мы предпочли игрока атаки. В ситуации минимального офсайда процесс будет тем же, что в прошлом году, но теперь намеченые линии будут толще.
По сути, мы вернули 20 голов, которые в прошлом сезоне отменили из-за офсайда, которые рассматривались практически под микроскопом. Поэтому офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет", – цитирует Райли Sky Sports.
Напомним, старт нового сезона АПЛ запланирован на 13 августа.
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