Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему лидеры киевского Динамо до сих пор не "разбежались" по Европе.

"Кого хотели купить из Динамо? Клуб после чемпионата Европы не имел ни одного серьезного предложения. Это связано с тем, что большинство клубов требуют стабильности, а не каких-то ситуативных моментов на одном турнире.

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Сейчас Динамо в полном составе готовится к Лиге чемпионов. Серьезных предложений не было. Уже после этого можно говорить – уйдет кто-то или не уйдет. Не могу сказать, что до конца трансферного окна из Динамо никто не уйдет. Но по состоянию на сейчас нет тех серьезных предложений, которые хотело получить руководство Динамо", – резюмировал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, трансферное окно в топ-чемпионатах открытое до конца августа, поэтому клубы имеют еще месяц для подписания игроков.

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