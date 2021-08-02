Оборонець Динамо Артем Шабанов може так і не опинитися в СК Дніпро-1 до кінця трансферного вікна.

Клуби не можуть знайти компроміс у переговорах щодо 29-річного гравця, повідомив Ігор Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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Каменем спотикання стала надто велика зарплатня Шабанова. СК Дніпро-1 не може дозволити собі покривати її повністю, а Динамо не збирається брати на себе якусь частину. Чинна угода центрбека з киянами розрахована до кінця 2021 року.

Додамо, що Динамо вже встигло віддати двох своїх гравців у оренду СК Дніпро-1 – захисника Дубінчака та форварда Русина.

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