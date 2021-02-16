УЕФА назначил бригады арбитров на матчи 1/16 Лиги Европы, среди участников которых и Динамо с Шахтером.

Домашний поединок киевлян с Брюгге будет обслуживать 42-летний финн Маттиас Гестраниус, сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Ян-Петер Аравирта, Микко Алакаре, а за VAR будет отвечать англичанин Стюарт Аттвелл. Динамо уже пересекалось с Гестраниусом в еврокубках – под наблюдением финна "бело-синие" расписали ничью 2:2 с Янг Бойз в 3 туре группового этапа ЛЕ 2017/18.

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Маккаби Т-А и Шахтер рассудит 31-летний француз Франсуа Летексье. Его помощниками станут Сириль Мунье и Мехди Рамуни, а повторы будет смотреть Клеман Тюрпен. Бригада Летексье провела в еврокубках всего 13 матчей, но украинские команды в них не участвовали.

Добавим, что Динамо и Шахтер проведут свои поединки 18 февраля. Киевляне сыграют с Брюгге в 19:55, а "горняки" с Маккаби – в 22:00.

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