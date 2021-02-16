УЄФА призначив бригади арбітрів на матчі 1/16 Ліги Європи, серед учасників яких і Динамо з Шахтарем.

Домашній поєдинок киян з Брюгге обслуговуватиме 42-річний фінн Маттіас Гестраніус, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Ян-Петер Аравірта, Мікко Алакаре, а за VAR відповідатиме англієць Стюарт Аттвелл. Динамо вже перетиналось з Гестраніусом у єврокубках – під наглядом фіна "біло-сині" розписали нічию 2:2 з Янг Бойз у 3 турі групового етапу ЛЄ 2017/18.

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Маккабі Т-А і Шахтар розсудить 31-річний француз Франсуа Летекс'є. Його помічниками стануть Сіріль Муньє та Мехді Рамуні, а повтори буде дивитися Клеман Тюрпен. Бригада Летекс'є провела у єврокубках всього 13 матчів, але українські команди в них участі не брали.

Додамо, що Динамо та Шахтар проведуть свої поєдинки 18 лютого. Кияни зіграють з Брюгге о 19:55, а "гірники" з Маккабі – о 22:00.

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