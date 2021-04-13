"Довбик проводить один з найкращих сезонів у своїй кар'єрі. Недаремно він потрапив до збірної України. Наскільки я знаю, тренеру він сподобався своєю роботою на тренуваннях. У нього є всі шанси закріпитися в збірній.

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Напевно, зараз ним цікавиться не лише Динамо, а й Шахтар. Втім, ціна цього футболіста росте в геометричній прогресії. Купити його досить складно, хоча наші гранди хотіли б мати такого форварда. Але моє переконання – на наступний сезон він залишиться в Дніпрі-1. Здається, у нього ще два роки контракту. Він може пограти там ще рік, і потім будуть вирішувати – продавати чи не продавати. Інтерес є з боку обох грандів.

Я чув про Шахтар, про Динамо не дуже – там є Бєсєдін і Супряга. А от Шахтарю потрібен український нападник. Мораєсу багато років, а під ним Фернандо, який ніколи форвардом не грав. Шахтарю просто потрібен нападник, і є інтерес до Довбика", – розповів Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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