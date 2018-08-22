Динамо и Шахтер поддержали проект Министерства по вопросам временно оккупированных территорий

Александр Хацкевич и Паулу Фонсека / фото из соцсетей

Министерство по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) инициировало Всеукраинское информационную кампанию "Должность: простой украинец", к которой присоединились ведущие футбольные клубы Украины.

Динамо и Шахтер присоединились к инициативе МВОТ "Простой украинец", поздравив с наступающим Днем Независимости Украины.

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Главная цель кампании – дать возможность всем гражданам поздравить друг друга с Днем Независимости Украины, а также усилить конструктивный диалог между украинцами. Кампания объединяет простых украинцев из разных уголков страны любого возраста, представителей разных профессий, социальных групп, языковой, этнической и религиозной принадлежности, сообщает официальный сайт МТОТ.

Участие в акции приняли Денис Бойко, Виталий Буяльский, Паулу Фонсека и Богдан Бутко.

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Напомним, сегодня Динамо проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Поединок Аякс - Динамо розпочнется в 22:00.

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