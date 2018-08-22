Динамо та Шахтар підтримали проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій

Міністерство з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціювало Всеукраїнську інформаційну кампанію "Посада: простий українець", до якої долучились провідні футбольні клуби України.

Динамо та Шахтар долучились до ініціативи МТОТ "Простий українець", привітавши з прийдешнім Днем Незалежності України.

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Головна мета кампанії – надати можливість усім громадянам привітати одне одного з Днем Незалежності України, а також посилити конструктивний діалог між українцями. Кампанія об’єднує простих українців з різних куточків країни будь-якого віку,представників різних професій, соціальних груп, мовної, етнічної та релігійної приналежності, повідомляє офіційний сайт МТОТ.

Участь в акції взяли Денис Бойко, Віталій Буяльський, Паулу Фонсека та Богдан Бутко.

Бажаєте також привітати Україну та своїх друзів з Незалежністю?



Зробите це просто зараз: https://t.co/7q9ZcAn2gW pic.twitter.com/1VmE9wC0HO — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 серпня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок Аякс – Динамо розпочнется о 22:00.

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