Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Аякс принимает Динамо в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. Анонс поединка читайте на Футбол 24.

Аякс – Динамо

22 августа, 22:00, Амстердам, стадион имени Йохана Кройффа

Главный арбитр: Клемен Тюрпен (Франция)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

О том, что Динамо будет играть с Аяксом, украинские болельщики догадывались ещё перед матчем против Славии, а после третьего раунда квалификации это стало фактом. Большое количество футбольных экспертов назвало такой жребий выгодным для Динамо, ведь Аякс, несмотря на легендарную историю и игру в финале Лиги Европы-2017, в последнее время не блещет спортивными результатами. В прошлом сезоне нидерландский супергранд провалил все отборы и остался без еврокубков, а в текущем чередует ярко-атакующие перфомансы с бледной игрой против середнячков. Даже сама риторика нидерландских футбольных журналистов, тренеров и футболистов говорит о том, что в Амстердаме не в восторге от встречи с Динамо: все отмечают слабую игру "аяксидов" против оборонительных команд и дают очень сдержанные прогнозы по типу "лишь бы не пропустить дома". Наставник Аякса Эрик Тен Хаг считает, что шансы на проход – 50 на 50.

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Впрочем, нельзя недооценивать нашего соперника. Да, команда провела не очень уверен матч против Венло, не проиграв (и даже выиграв) благодаря непоследовательности арбитра и VAR, однако, во-первых игра проходила на синтетическом поле, с которым Аякс не дружит, а во-вторых – каждый второй удар амстердамцев шёл в створ (всего их было 18). Похожие показатели были и в матче против бельгийского Стандарда, который в Амстердаме разгромили за 46 минут. Оно и неудивительно – за Аякс выступает необычно большое количество бывших и потенциальных звёзд вроде Клааса-Яна Хунтелаара, Дейли Блинда, Хакима Зиеша, игрока сборной Аргентины Фабио Тальяфико или Давида Нерес, за которым давно охотятся европейские гранды. Таких футболистов украинский чемпионат, вероятно, никогда и не увидит, поэтому верить самобичеванием нидерландских экспертов перед матчами с Динамо не следует.

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Впрочем, и самим не нужно стесняться. Динамо из первых семи матчей в сезоне не проиграло ни одного, выиграв шесть и пропустив лишь один гол – из сомнительного пенальти на 90+5 минуте. Подопечные Александра Хацкевича играют в продуманный современный футбол с высоким прессингом, компактной обороной и быстрыми контратаками, а отсутствие результативного нападающего компенсируется бешеной работоспособностью Беседина и его умением подыграть. Модель игры Динамо отлаживалась больше года и сейчас близка к идеалу – в отличие от футбола Аякса, в котором новый тренер только начал свой путь. Две победы над Шахтером доказали, что киевлянам по силам клуб уровня группового этапа Лиги чемпионов (как минимум), а матч против Александрии в последнем туре показал, что Динамо может преодолевать массированную и хорошо организованную оборону. Последнее точно не про Аякс, поэтому за моменты можно не переживать – главное играть в свой футбол.

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Минусы Динамо в противостоянии с Аяком очевидны: менее звёздный и опытный кадровый потенциал, более слабый внутренний чемпионат и просто катастрофически низкая результативность. Единственной командой, которая пропустила от киевлян больше гола, стала пражская Славия – да и то лишь в ответном матче. Очень часто эти единственные победные мячи забивались после ужасных ошибок защитников или вратарей, что хоть и говорит об умении наказывать за них, но всё равно настораживает. Впрочем, Аякс также неидеальный, поэтому главная задача киевлян в выездной игре – не наошибаться больше, чем соперник. И это киевляне умеют.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Аякс и Динамо играли между собой лишь два раза – и все в рамках плей-офф Лиги чемпионов 2010/2011. Тогда Аякс сначала вывел из Киева ничью 1:1, а дома победил 2:1, пройдя в групповой этап.

2. Динамо в двухматчевых противостояниях против клубов из Нидерландов за последние более чем 20 лет четыре раза было лучшим, тогда как соперники превосходили киевлян лишь дважды.

3. В целом украинские клубы провели против нидерландских 36 матчей, в которых 13 раз праздновали победу, 14 раз проигрывали и 9 игр свели к ничьей. Общий счет противостояния – 43:46 в пользу Эредивизии.

4. В матчах на вылет нидерландские коллективы проходили украинские команды пять раз, вылетая лишь дважды. Впрочем, если взять статистику за последние 10 лет, то ситуация другая – 2:2.

5. Клаас-Ян Хунтелаар забивал в 14-и различных матчах с тех пор, как вернулся в Аякс год назад. Лишь один раз амстердамцы не смогли победить в игре, в которой забил Хунтелаар.

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Кадровая ситуация

Аякс понес значительные потери перед матчем против Динамо. В домашней игре амстердамцам точно не поможет 21-летний вингер Давид Нерес, который забил 15 голов и сделал 14 ассистов в прошлом сезоне, а нынешний начал с гола и 2-х голевых пасов. Также травмировался датский нападающий Каспер Долберг, которого все могут помнить по яркой Лиге Европы 2016/2017. Кроме того, продолжают залечивать травмы защитник Джоэль Велтман и полузащитник Дейли Синкгравен, однако они в лазарете давно и без них Аякс научился играть.

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У Динамо значительных пробем нет, хотя Александр Хацкевич не взял на матч Николая Шапаренко. Последний ломал нос, однако было это еще до выездной игрой против Славии, на которую молодого плеймейкера киевлян белорусский тренер также не брал. Не поехали в Амстердам и новички Владислав Супряга и Виктор Буэно – зато поехали бразильские центрхавы Сидклей и Че Че. В целом же можно констатировать, что проблем с составом у Динамо нет.

Ориентировочные составы на матч Аякс – Динамо

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, Лигт, Мазрауи, Йонг, Шёне, Зиеш, Тадич, Хунтелаар, Лабиад

Динамо: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Гармаш, Цыганков, Беседин

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Аякс является атакующей командой, которая в родных стенах не может не рваться к чужим воротам. Очевидно, что первые минут пятнадцать станут для гостей едва ли не самыми сложными в сезоне, поэтому здесь главное – не дать Аяксу "почувствовать кровь". Если стартовое давление удастся оседлать, то дальше игра должна пойти по сценарию, более выгодныму для киевлян: Аякс будет ломать голову над взломом обороны, а Динамо ловить соперника на контраатках и пытаться наказать за ошибки. Не верится, что неидеальная оборона Динамо покинет поле без пропущенных голов, однако свести их количество к минимуму ей вполне по силам.

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В атаке Динамо предстоит сыграть примерно так же, как и со Славией – ничего особенного, но несколько шансов будет. Сможет ли их реализовать Динамо – тот ещё вопрос, однако и неуверенность, с которой обороняется Аякс, намекает на возможность выездного гола. Защитники нидерландского гранда "привозят" не хуже украинских коллег, поэтому Динамо точно есть что ловить на стадионе имени Йохана Кройфа. Словом, ничья 1:1 является достаточно вероятным исходом.

Михаил Юхименко, Футбол 24