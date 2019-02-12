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Динамо хотело отдать Русина в аренду, – Заховайло

12 февраля 20:55 327 Читати українською
Динамо хотело отдать Русина в аренду, – Заховайло
Назарий Русин / Футбол 24

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло оценил перспективы молодого нападающего Назария Русина в Динамо.

"Перед сборами были разговоры, что Русина хотят отдать в аренду. Ему дадут шанс в сезоне, если он его не использует, зимой отцепят", – написал Заховайло в Facebook.

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Отметим, что 20-летний украинец стал лучшим бомбардиром киевлян на сборах в Испании. Русин забил 4 гола в 8 матчах в Марбелье. Назарий дебютировал за киевское Динамо в ноябре 2017 года.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин
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