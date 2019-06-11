Динамо хочет подписать Зозулю – судьба игрока зависит от Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В украинских СМИ появилась информация, что Динамо готово вернуть собственного воспитанника на родину и киевляне уже якобы провели предварительные переговоры с 29-летним игроком. Заинтересованность вице-чемпионов Украины в услугах Романа Зозули эксклюзивно подтвердил "Футбол 24" ведущий журналист El Digital de Albacete Уго Пинья, которому удалось пообщаться с представителем футболиста.

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"Зозуля открыт для любых предложений, в том числе – к интересу со стороны киевского Динамо. На него также выходили другие клубы.

Альбасете пока не общался с игроком относительно продления контракта. Они хотят узнать, где начнут следующий сезон (Сегунда или Примера), а уже после этого принимать конкретные решения. Альбасете встретится с Мальоркой в ​​плей-офф за выход в Примеру. Если команда Рамиса пройдет этот барьер, то проведет еще одну дуэль с победителем пары Депортиво – Малага.

Решение Зозули будет зависеть от предложения Альбасете. Если его устроят предложенные клубом условия, то он останется, в противном случае – покинет команду", – отметил журналист.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сегунды Зозуля провел 35 матчей и забил 11 голов.

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