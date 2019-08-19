Динамо дозаявило на УПЛ Кравченко – он не ездил с командой на сборы

Защитник Динамо Никита Кравченко сможет сыграть за киевлян в матчах УПЛ.

Динамо внесло в заявку на чемпионат Украины 2019/20 22-летнего защитника Никиту Кравченко, об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Футболист заявлен по списку А.

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Заметим, что молодой защитник не ездил с командой на предсезонные сборы в Австрию. Ранее сообщалось, что для Кравченко ищут новый клуб.

К слову, в прошлом сезоне правый защитник сыграл за основную команду Динамо лишь в двух матчах, в общем проведя на поле 143 минуты.

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