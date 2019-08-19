toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ДИНАМО ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо дозаявило на УПЛ Кравченка – він не їздив з командою на збори

17:02 1175 Читать на русском
Динамо дозаявило на УПЛ Кравченка – він не їздив з командою на збори
Микита Кравченко / Динамо

Захисник Динамо Микита Кравченко матиме змогу зіграти за киян у матчах УПЛ.

Динамо внесло у заявку на чемпіонат України 2019/20 22-річного захисника Микиту Кравченка, про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Футболіст заявлений по списку А.

Динамо дозаявило Пантіча в УПЛ

Зауважимо, що молодий оборонець не їздив з командою на передсезонні збори до Австрії. Раніше повідомлялось, що Кравченку шукають новий клуб.

До слова, у минулому сезоні правий захисник зіграв за основну команду Динамо лише у двох матчах, загалом провівши на полі 143 хвилини.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

blog_ava
Суркіс пояснив, чому призначив наставником Динамо Михайличенка, а не Вернидуба
09:39
12924
Теги
Динамо Динамо Микита Кравченко Микита Кравченко УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
25
хв
Вулверхемптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук