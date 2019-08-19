Динамо дозаявило на УПЛ Кравченка – він не їздив з командою на збори

Захисник Динамо Микита Кравченко матиме змогу зіграти за киян у матчах УПЛ.

Динамо внесло у заявку на чемпіонат України 2019/20 22-річного захисника Микиту Кравченка, про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Футболіст заявлений по списку А.

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Зауважимо, що молодий оборонець не їздив з командою на передсезонні збори до Австрії. Раніше повідомлялось, що Кравченку шукають новий клуб.

До слова, у минулому сезоні правий захисник зіграв за основну команду Динамо лише у двох матчах, загалом провівши на полі 143 хвилини.

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