Динамо дозаявило Пантича в УПЛ

Киевское Динамо официально внесло Александара Пантича в заявку на сезон УПЛ 2019/20.

Центральный защитник Александар Пантич попал в заявку киевского Динамо на следующий сезон УПЛ.

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Отметим, что весь состав был заявлен еще 17 и 18 июля, а Пантич появился только 14 августа.

Напомним, серб присоединился к Динамо в сезоне 2016/2017, и провел в УПЛ 15 матчей. В прошлом сезоне Пантич перешел в аренду в Кадис, но не провел ни одного матча за испанскую команду.

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