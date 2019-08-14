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Динамо дозаявило Пантича в УПЛ

20:22 169 Читати українською
Динамо дозаявило Пантича в УПЛ
Александар Пантич / фото: ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально внесло Александара Пантича в заявку на сезон УПЛ 2019/20.

Центральный защитник Александар Пантич попал в заявку киевского Динамо на следующий сезон УПЛ.

Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

Отметим, что весь состав был заявлен еще 17 и 18 июля, а Пантич появился только 14 августа.

Напомним, серб присоединился к Динамо в сезоне 2016/2017, и провел в УПЛ 15 матчей. В прошлом сезоне Пантич перешел в аренду в Кадис, но не провел ни одного матча за испанскую команду.

Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов

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