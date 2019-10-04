Динамо должно быть счастливо, а Лугано как победитель – швейцарские СМИ о причинах неудачи киевлян в ЛЕ

Киевское Динамо не обыграло Лугано – худшую команду чемпионата Швейцарии, не выигравшую последние 8 матчей. "Футбол 24" собрал обзор швейцарских СМИ о матче 2-го тура Лиги Европы 2019/20.

Динамо откровенно провалил матч с Лугано. Нельзя себе позволять ТАКУЮ игру против аутсайдера не только нашей группы в ЛЕ. Команда Михайличенко вернулась к плачевному одному ожидаемому голу его стартовых поединков, которые стоили 7-и очков в УПЛ и фактически чемпионской интриги. При этом динамовцы позволили швейцарцам, скупым на моменты в их Суперлиге, наиграть на тот же 1 xG плюс-минус пару десятых, хотя наиболее вероятный момент забить имел все же Цыганков (32%). Динамо с новым тренером катастрофически выглядит в те дни, когда соперник контролирует мяч меньше 40%. С Мальме повезло дожать, а здесь могли и пропустить на последних минутах.

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Синдром Жерсона Родригеса? Против откровенных европейских середнячков в группе ЛЕ с этим форвардом на острие команда выглядит значительно бледнее, чем без него в УПЛ. Даже в победной игре первого тура Лиги Европы 2019/20 единственный и решающий гол пришел только после того, как люксембуржец ушел с поля. Хотя есть вопросы и к работе тренерского штаба над позиционными атаками, когда соперники не открывают путь к своим воротам сами. Крайне неприятное впечатление от рисунка игры Динамо в Санкт-Галлене укрепляется и отчетами швейцарских СМИ, для которых эта игра была далеко не топовой по сравнению с другими матчами дня своих команд.

Nau.ch: Лугано – победители по очкам при 0:0 с Динамо

Команда Челестини, безусловно, заслужила очко. Лугано получил за хорошую игру свой первый бал в Лиге Европы. На почти пустой арене в Санкт-Галлене Тичино достигли счета 0:0. Особое впечатление они произвели в первом тайме. Хозяева были значительно решительнее в этой фазе, чем в предыдущих играх чемпионата. Уже на 10-й минуте Карлиньос Жуниор попал в штангу после того, как Герндт проиграл дуэль голкиперу украинцев Бущану. На 32-й Араторе заставил вратаря Динамо выполнить потрясающий сейв. Однако с течением времени гости отвоевали преимущество. Третья команда украинской лиги мало что позволяла Лугано.

Впрочем, Динамо слишком усложняло и не хватало точности в штрафной соперника. На последних минутах едва не преуспел Лугано, но опять каркас ворот. И на этот раз не хватило счастья тому же Карлиньосу. Для долгожданной победы (только 1 выигрыш за последние 12 матчей) этого оказалось недостаточно. Однако Лугано можно рассматривать как победителя по очкам. В сложившейся ситуации безголевая ничья против бывшего победителя еврокубка – это то, что может записать себе в актив Фабио Челестини.

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Лугано был лучшим в первом тайме. Матч стал зрелищем так себе. Хозяева упустили почти безупречный двойной шанс, а гости могли наказать вратаря. Сидорчук перехватил его неудачный пас, однако Жерсон пройти Бауманна не сумел. Лучшие возможности украинцы создали незадолго до конца первой половины и в начале второй. Удар Сидорчука после эстафеты передач потянул вратарь, а совершенно свободный Цыганков пробил выше.

Копенгаген и Киев на вершине таблицы, а вот чрезвычайная концентрация помогла Лугано выловить счастливое первое очко. Защита обеих команд выглядел лучшей линией. Стало понятно, отчего Динамо уже 7 часов не пропускает. Лугано создал лучшие моменты. Динамо было более активной командой, особенно после перерыва, но появлялось в игре преимущественно дальними ударами. Вратарь Бауманн отметился лишь двумя сейвами. Для Лугано это солидный результат.

Blick: Лугано имело лучшие моменты – Динамо должно быть счастливым

Нулевое число для только 1281 зрителя. Болельщики Лугано, который завоевал первое очко в ЛЕ, должны были ехать в Санкт-Галлен. Хозяева создали лучшие шансы забить, но не смогли этого сделать. Гости из Украины должны чувствовать себя счастливыми, что вывезли ничью из Санкт-Галлен Кибунпарк. Фабио Челестини – тренер Лугано уже ровно как год. Матч с Динамо стал первым из двух судьбоносных для него. Команда подходила к встрече откровенным аутсайдером. "Бьянконери" начали с большим энтузиазмом. Динамо же создало первый момент аж на 45-й.

После перерыва Киев диктовал условия, но действовал очень неточно на завершающей стадии атак. Украинцам еще и удалось избежать поражения, когда мяч попал в штангу за 3 минуты до конца встречи. Это больше напоминало спазмы и борьбу, чем красивый футбол. Лугано благодаря воинственному и просто безупречному выступлению отбирает очки в Динамо и даже может сетовать на фортуну.

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С 16 августа, матча Кубка Швейцарии, команда Челестини не знает вкуса побед, но сегодня она показала отличный бой. Прекрасное выступление позволяет взять первое очко. Лучшие моменты создал Лугано, а Динамо и не стремилось победить. Два попадания в каркас ворот погасили мечты о славе, однако и такой результат является почтенным. Лугано – все еще жив, но еще не полностью излечен. Команда наконец-то оказала тренеру доверие и сыграла матч с сердцем и решимостью.

Признаки выздоровления нужно подтвердить и в следующем матче чемпионата против Сьона, который имеет решающее значение для остальной части сезона. Лугано все еще ждет возвращения к делу забивания голов. Команда не отмечается 3-й матч подряд, или 5-й из 6-и последних. Однако против Динамо "бьянконери" нашли защитную компактность, которой не видели в течение определенного времени. С линией в 4 защитника, такое впечатление, команда приобрела большую уверенность и безопасность.