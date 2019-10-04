Динамо має бути щасливим, а Лугано як переможець – швейцарські ЗМІ про причини невдачі команди Михайличенка в ЛЄ

Київське Динамо не обіграло Лугано – найгіршу команду чемпіонату Швейцарії, яка не виграла останні 8 матчів. "Футбол 24" зібрав огляд швейцарських ЗМІ про матч 2-го туру Ліги Європи 2019/20.

Динамо відверто провалило матч з Лугано. Не можна собі дозволяти ТАКУ гру проти аутсайдера не тільки нашої групи в ЛЄ. Команда Михайличенка повернулася до жалюгідного одного очікуваного гола його стартових поєдинків, які коштували 7-и очок в УПЛ та фактично чемпіонської інтриги. При цьому динамівці дозволили швейцарцям, скупим на моменти в їхній Суперлізі, награти на той же 1 xG плюс-мінус пару десятих, хоча найімовірніший момент забити мав усе ж Циганков (32%). Динамо з новим тренером катастрофічно виглядає в ті дні, коли суперник контролює м'яч менше 40%. З Мальме пощастило дотиснути, а тут могли і пропустити на останніх хвилинах.

"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство

Синдром Жерсона Родрігеса? Проти відвертих європейських середнячків у групі ЛЄ з цим форвардом на вістрі команда виглядає значно блідіше, ніж без нього в УПЛ. Навіть у переможній грі першого туру Ліги Європи 2019/20 єдиний і вирішальний гол прийшов лише після того, як люксембуржець пішов з поля. Хоча є питання і до роботи тренерського штабу над позиційними атаками, коли суперники не відкривають шлях до своїх воріт самі. Дуже неприємне враження від малюнку гри Динамо в Санкт-Галлені зміцнюється і звітами швейцарських ЗМІ, для яких ця гра була далеко не найтоповіша порівняно з іншими матчами дня своїх команд.

Nau.ch: Лугано – переможці за очками при 0:0 з Динамо

Команда Челестіні, безумовно, заслужила очко. Лугано отримало за добру гру свій перший бал в Лізі Європи. На майже порожній арені в Санкт-Галлені Тічіно досягли рахунку 0:0. Особливе враження вони справили в першому таймі. Господарі були значно рішучішими в цій фазі, ніж в попередніх іграх чемпіонату. Уже на 10-й хвилині Карліньйос Жуніор поцілив у стійку після того, як Герндт програв дуель голкіперу українців Бущану. На 32-й Араторе змусив воротаря Динамо виконати приголомшливий сейв. Однак з плином часу гості відвоювали перевагу. Третя команда української ліги мало що дозволяла Лугано.

Утім, Динамо занадто ускладнювало і було не надто влучним у штрафному суперника. На останніх хвилинах ледь не досяг успіху Лугано, але знову каркас воріт. І цього разу забракло щастя тому ж Карліньйосу. Для довгоочікуваної перемоги (лише 1 виграш за останні 12 матчів) цього виявилося недостатньо. Однак Лугано можна розглядати як переможця за очками. У ситуації, що склалася, безгольова нічия проти колишнього переможця єврокубка – це те, що може записати собі в актив Фабіо Челестіні.

SFR: Неприваблива гра з мізером подій

Лугано був кращим у першому таймі. Матч став видовищем так собі. Господарі змарнували майже бездоганний подвійний шанс, а гості могли покарати воротаря. Сидорчук перехопив його невдалий пас, однак Жерсон пройти Бауманна не зумів. Найкращі можливості українці створили незадовго до кінця першої половини та на початку другої. Удар Сидорчука після естафети передач потягнув воротар, а зовсім вільний Циганков пробив вище.

Копенгаген і Київ на вершині таблиці, а ось надзвичайна концентрація допомогла Лугано виловити щасливе перше очко. Захист обох команд виглядав краще. Стало зрозуміло, чого Динамо вже 7 годин не пропускає. Лугано створив кращі моменти. Динамо було активнішою командою, особливо по перерві, але з'являлося у грі переважно дальніми ударами. Воротар Бауманн відзначився лише двома сейвами. Для Лугано це солідний результат.

Blick: Лугано мало кращі моменти – Динамо має бути щасливим

Нульове число для лише 1281 глядача. Вболівальники Лугано, який виборов перше очко в ЛЄ, повинні були поїхати в Санкт-Галлен. Господарі створили кращі шанси забити, але не змогли цього зробити. Гості з України повинні почуватися щасливими, що вивезли нічию зі Санкт-Галлен Кібунпарк. Фабіо Челестіні – тренер Лугано вже рівно як рік. Матч з Динамо став першим з двох доленосних для нього. Команда підходила до зустрічі відвертим аутсайдером. "Б'янконері" почали з великим ентузіазмом. Динамо ж створило перший момент аж на 45-й.

Після перерви Київ диктував умови, але діяв дуже неточно на завершальній стадії атак. Українцям ще й пощастило уникнути поразки, коли м'яч поцілив у стійку за 3 хвилини до кінця зустрічі. Це більше нагадувало спазми і боротьбу, ніж красивий футбол. Лугано завдяки войовничому і просто бездоганному виступові відбирає очки в Динамо та навіть може нарікати на фортуну.

RSI Sport: Дві стійки зупиняють Лугано, а Динамо не хотіло

З 16 серпня, матчу Кубка Швейцарії, команда Челестіні не знає смаку перемог, але сьогодні вона показала чудовий бій. Відмінний виступ дозволяє взяти перше очко. Найкращі моменти створив Лугано, а Динамо й не прагнуло перемогти. Два влучання в каркас воріт погасили мрії про славу, однак і такий результат є поважним. Лугано – все ще живий, але ще не повністю вилікуваний. Команда нарешті показала тренеру довіру та зіграла матч з серцем та рішучістю.

Ознаки видужання потрібно підтвердити і в наступному матчі чемпіонату проти Сьйона, який має вирішальне значення для решти сезону. Лугано все ще чекає повернення до справи забивання голів. Команда не відзначається 3-й матч поспіль, або 5-й з 6-и останніх. Однак проти Динамо "б'янконері" знайшли захисну компактність, якої не бачили протягом певного часу. З лінією у 4 захисники, таке враження, команда набула більшої впевненості та безпеки.