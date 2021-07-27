Хавбек Динамо Мохаммед Кадири проведет сезон 2021/22 в составе Черноморца, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Кадири может покинуть Динамо – на хавбека появился претендент из Франции

Интересно, что ганец станет уже 14-м игроком Динамо, который усилит "моряков". Ранее к Черноморцу присоединились Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевский, Надольский, Исаенко, Ванат и Сухоручко.

К слову, Кадири провел первую половину сезона в тульском Арсенале, после чего вернулся в Динамо и не попал в заявку киевлян на УПЛ.

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