Динамо договорилось об аренде Кадири в Черноморец, – источник
Черноморец получит очередное усиление от киевского Динамо.
Хавбек Динамо Мохаммед Кадири проведет сезон 2021/22 в составе Черноморца, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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Интересно, что ганец станет уже 14-м игроком Динамо, который усилит "моряков". Ранее к Черноморцу присоединились Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевский, Надольский, Исаенко, Ванат и Сухоручко.
К слову, Кадири провел первую половину сезона в тульском Арсенале, после чего вернулся в Динамо и не попал в заявку киевлян на УПЛ.
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