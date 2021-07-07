Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири близок к отъезду из Украины. Им интересуется Амьен, выступающий в Лиге 2.

Ганский легионер Динамо Мохаммед Кадири может покинуть киевский клуб. По сообщению AmiensSCUnited, 25-летнего игрока хочет видеть в своем составе французский Амьен.

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Кадири присоединился к "бело-синим" летом 2019-го и с тех пор сыграл лишь 16 поединков за основу Динамо (без результативных действий). Первую часть сезона 2020/21 ганец проводил в тульском Арсенале, после чего вернулся в Киев и не попал в заявку на второй круг УПЛ. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

К слову, Амьен выступает во втором дивизионе Франции – в прошлом сезоне клуб занял в турнирной таблице 10-е место.

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