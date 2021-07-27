Хавбек Динамо Мохаммед Кадірі проведе сезон 2021/22 у складі Чорноморця, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Кадірі може покинути Динамо – на хавбека з'явився претендент із Франції

Цікаво, що ганець стане вже 14-м гравцем Динамо, який підсилить "моряків". Раніше до Чорноморця приєднались Кучерук, Скорко, Кузик, Смирний, Цітаішвілі, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Білошевський, Надольський, Ісаєнко, Ванат та Сухоручко.

До слова, Кадірі провів першу половину сезону в тульському Арсеналі, після чого повернувся в Динамо та не потрапив до заявки киян на УПЛ.

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