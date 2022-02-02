Матч Динамо – Чукарички стартует в 17:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на Динамо TV, а также на этой странице благодаря клубному каналу Динамо в YouTube.

Киевляне на первом сборе в Испании уверенно обыграли люксембургский Расинг и Мурсию и расписали ничью с Буде-Глимт. Второй сбор в Турции команда Мирчи Луческу начала с разгрома Лудогорца (4:1).

Стартовый состав Динамо: Бойко – Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Бражко – Антюх, Гармаш, Де Пена – Кулач.

Стартовый состав Чукаричков: Петрович – Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович – Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич – Раконьяк.

Динамо разгромило Лудогорец в матче с двумя пенальти и удалением – эффектный старт в Турции, но не без проблем