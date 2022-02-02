Матч Динамо – Чукарічкі стартує на о 17:00 за київським часом. Подивитися поєдинок у прямому етері можна на Динамо TV, а також на цій сторінці завдяки клубному каналу Динамо в YouTube.

Кияни на першому зборі в Іспанії впевнено переграли люксембурзький Расінг і Мурсію та розписали нічию з Буде-Глімт. Другий збір у Туреччині команда Мірчі Луческу розпочала з розгрому Лудогорця (4:1).

Стартовий склад Динамо: Бойко – Тимчик, Бурда, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Бражко – Антюх, Гармаш, Де Пена – Кулач.

Стартовий склад Чукарічків: Петровіч – Стевановіч, Дрежгіч, Шапіч, Рогановіч – Ковач, Міяйловіч, Чоловіч, Лукіч, Савіч – Раконьяк.

Динамо розгромило Лудогорець у матчі з двома пенальті та вилученням – ефектний старт у Туреччині, але не без проблем