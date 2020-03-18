"Динамо будет оспаривать второе место, а мы – Кубок": Поворознюк раскритиковал УАФ за решение приостановить чемпионаты

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк раздражен решением о временной остановке всех футбольных соревнований в Украине.

"Для меня это нонсенс, я не могу понять, ради чего потрачены деньги и так далее. Здесь в тонусе подвели футболистов, начался чемпионат и Кубок, уже был карантин. Сейчас киевское Динамо будет оспаривать второе место, если УАФ примет решение на таком уровне и остановить. Мы будем оспаривать Кубок, потому что он начался, когда было известно об опасности.

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Ну, вот смотрите, на сегодняшний день что мы делаем? Вы говорите, что не слышали информацию от УАФ, а нас никто не спрашивает. В том то и вся проблема – вы соберите всех там, хотя бы тренеров, и спросите, как они видят эту ситуацию. Не надо президентов, рабочую группу из тренеров. Ну, люди потеряли деньги. Ладно, о деньгах я уже молчу. Люди делали свою работу, приводили к тонусу футболистов под чемпионат. Как теперь? Это теперь надо тоже их спросить. Почему нас никто не спрашивает? Что надо делать? Играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа. Играли себе в футбол, и все было нормально", – подытожил Поворознюк в комментарии FootballHub.

Напомним, Ингулец удерживает третье место Первой лиги, которое дает право на повышение в элитный дивизион.

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