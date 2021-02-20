Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ між командами Рябоконя та Луческу.

"Якби Десна грала вдома, в Чернігові, була б одна історія, а зважаючи, що поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні імені Лобановського, то це зовсім інша справа.

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Динамо мені сподобалося проти Брюгге у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи. Водночас Десна відіграла непоганий перший тайм проти Зорі у Запоріжжі. Думаю, що киянам буде непросто, попри те, що фактично гостьова зустріч стане домашньою. Ризикну припустити, що Динамо здобуде мінімальну перемогу", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Десною та Динамо відбудеться 21 лютого у Києві. Початок зустрічі о 19:30.

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