Главный тренер Вереса Юрий Вирт прогнозирует лидеру чемпионата сложный поединок против одного из претендентов на медали.

"Центральным матчем тура назвал бы встречу Десны и Динамо. Подопечные Мирчи Луческу возглавляют турнирную таблицу, а команда Александра Рябоконя ведет борьбу за бронзовые медали. Оба коллектива показывают качественный футбол.

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Киевляне почувствовали, что после четырехлетнего перерыва могут стать чемпионами страны. Мне нравится, что и Луческу, и Рябоконь пытаются привить своим командам атакующий футбол. Плюс, на выходных в Украине должна установиться более-менее футбольная погода.

Учитывая сложный матч в Лиге Европы против Брюгге наставник киевлян наверняка сделает ротацию состава. Обойма футболистов позволяет это сделать. Однако, я все-таки думаю, что встреча завершится вничью, возможно, никто и не забьет", – сказал Вирт в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок между Десной и Динамо состоится 21 февраля в Киеве. Начало встречи в 19:30.

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