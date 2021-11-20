Динамо принимает Баварию в рамках 4 тура Лиги чемпионов. Какой прогноз на матч и кто фаворит у букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч группового этапа Динамо – Бавария состоится в Киеве 23 сентября. Начало – в 19:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команда Луческу готовится к, возможно, решающему матчу в еврокубковом сезоне. Чемпионы Германии накануне проиграли Аугсбургу и прибудут в столицу Украины с намерением досрочно гарантировать первое место в группе Е.

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Хозяева НСК Олимпийский имеют призрачные шансы на победу, считают специалисты авторитетной британской конторы William Hill. Коэффициент на домашний успех подопечных Луческу, который был бы огромной сенсацией, составляет 13.00. Виктория Баварии оценивается в 1.22. Ничья тоже маловероятна – 6.00.

Австрийский Bwin оперирует схожими цифрами. Правда, в киевское чудо здесь верят чуточку больше. Возможная победа "бело-синих" оценивается в 12.00, ценник ничьей – те же 6.00. На триумф безудержной команды Юлиана Нагельсмана ставят 1.25. На то, что Динамо выиграет хотя бы первый тайм, можно поставить с коэффициентом 8.25. Грустная реальность, но надежда умирает последней.

Динамо уже в восьмой раз померяется силами с Баварией в Лиге чемпионов. Киевляне торжествовали только раз, на групповом этапе сезона 99/00 (2:0). Еще четыре встречи завершились победами "ротен". Памятное киевское противостояние в 99-м подарило настоящий триллер на Олимпийском (3:3). Именно Бавария остановила невероятную команду Лобановского на стадии 1/2 финала. Отметим, что домашний матч в рамках нынешнего розыгрыша турнира мюнхенцы выиграли с неприличным счётом 5:0.

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