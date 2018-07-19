Динамо Брест прекратит сотрудничество с Милевским

Лидеры брестского Динамо Артем Милевский и Алексей Гаврилович в ближайшее время покинуть команду.

Брестское Динамо в ближайшее время прекратит сотрудничество с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловым, сообщает Tribuna. По информации источника, это решение может быть связано с нарушением дисциплины.

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"Действительно, ФК Динамо Брест расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Причины, по которым «Динамо-Брест» расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", – заявила пресс-секретарь брестского Динамо Ольга Хижинкова