Динамо анонсировало 8 спаррингов – расписание команды Луческу на летнее межсезонье
На игроков киевского Динамо ожидает интенсивная работа перед стартом нового сезона.
Традиционно межсезонный сбор Динамо будет разделен на два этапа. 21 июня соберутся уже все игроки с тренерским штабом, кроме футболистов, участвующих в Евро-2020, сообщает официальный сайт киевлян.
Динамо официально активировало опцию продления контракта с Луческу до 2023 года
Оба этапа "бело-синие" проведут в Швейцарии (первый вылет 28 июня), где планируют сыграть 8 спаррингов. Динамо уже получило предварительные соглашения на товарищеские матчи с Лионом и Ниццой.
Первым поединком в новом сезоне для Динамо будет встреча с Шахтером в рамках Суперкубка Украины 24 июля.
Румунський Цезар та сльози Миколенка, або Як "мужики" Скрипника потрапили під Динамо-машину