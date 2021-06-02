Традиционно межсезонный сбор Динамо будет разделен на два этапа. 21 июня соберутся уже все игроки с тренерским штабом, кроме футболистов, участвующих в Евро-2020, сообщает официальный сайт киевлян.

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Оба этапа "бело-синие" проведут в Швейцарии (первый вылет 28 июня), где планируют сыграть 8 спаррингов. Динамо уже получило предварительные соглашения на товарищеские матчи с Лионом и Ниццой.

Первым поединком в новом сезоне для Динамо будет встреча с Шахтером в рамках Суперкубка Украины 24 июля.

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