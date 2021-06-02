Мирча Луческу убедил Динамо в перспективах сотрудничества на более длительный период.

Президент клуба Игорь Суркис и румынский специалист согласовали опцию продления контракта до лета 2023 года, сообщает официальный сайт киевлян.

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Луческу присоединился к Динамо прошлым летом, подписав соглашение по схеме 2+1. Первый сезон 75-летнего румына превзошел все ожидания – команда забрала все три трофея на внутренней арене (чемпионат, Кубок и Суперкубок). "Бело-синие" гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.

Напомним, новый сезон для Динамо должен начаться 24 июля матчем за Суперкубок против Шахтера.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу