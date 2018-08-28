Динамо – Аякс – нереализованный пенальти Тадича

Динамо встречается с Аяксом в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча.

Киевляне начали матч активнее, но могли пропустить в свои ворота уже на 14-й минуте. Кендзера сфолил на де Лигте в штрафной, а словенский рефери Дамир Скомина без колебаний указал на "отметку". К счастью для киевлян, Тадич не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Динамо – Аякс: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов