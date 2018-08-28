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ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Динамо – Аякс – нереализованный пенальти Тадича

26 августа 19:37 24 Читати українською
Динамо – Аякс – нереализованный пенальти Тадича

Динамо встречается с Аяксом в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча.

Киевляне начали матч активнее, но могли пропустить в свои ворота уже на 14-й минуте. Кендзера сфолил на де Лигте в штрафной, а словенский рефери Дамир Скомина без колебаний указал на "отметку". К счастью для киевлян, Тадич не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Динамо – Аякс: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 82'
0 : 0
Аякс
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