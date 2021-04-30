Киевляне и луганчане узнали, когда сойдутся в битве за кубковый трофей.

Дирекция по проведению Кубка Украины определила время начала решающего поединка, сообщает официальный сайт УАФ.

Финал Кубка Украины все же состоится в Тернополе, – журналист

Матч между киевским Динамо и луганской Зарей, который состоится 13 мая в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича начнется в 19:00.

Напомним, в 1/2 финала киевляне победили Агробизнес (3:0), а луганчане в серии 11-метровых одолели Александрию (4:3).

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