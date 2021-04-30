Кияни та луганці дізнались, коли зійдуться у битві за кубковий трофей.

Дирекція з проведення Кубка України визначила час початку вирішального поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Фінал Кубка України все ж відбудеться у Тернополі, – журналіст

Матч між київським Динамо та луганською Зорею, який відбудеться 13 травня у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу кияни перемогли Агробізнес (3:0), а луганці в серії 11-метрових здолали Олександрію (4:3).

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