Динамо – Зоря: визначився час початку фінального матчу Кубка України
14:03 - Читать на русском
Кияни та луганці дізнались, коли зійдуться у битві за кубковий трофей.
Дирекція з проведення Кубка України визначила час початку вирішального поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Фінал Кубка України все ж відбудеться у Тернополі, – журналіст
Матч між київським Динамо та луганською Зорею, який відбудеться 13 травня у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича розпочнеться о 19:00.
Нагадаємо, в 1/2 фіналу кияни перемогли Агробізнес (3:0), а луганці в серії 11-метрових здолали Олександрію (4:3).
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