Решающий матч КУ сезона 2020/21 должен состояться по графику и в предварительно определенном месте.

Финал Кубка Украины все же примет Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича, сообщил журналист Олег Ящук в своем Facebook.

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Ранее информировалось, что поединок могут перенести на другую арену из-за нарушений, которые были зафиксированы в полуфинальной встрече между Агробизнесом и Динамо (0:3), которая происходила в Тернополе. Тогда трибуны были заполнены больше, чем на 25%, как было разрешено. Поэтому на решающий матч сможет попасть ограниченное количество зрителей исключительно по приглашениям.

Напомним, финал Кубка Украины сезона 2020/21 между Динамо и Зарей запланирован на 13 мая.

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