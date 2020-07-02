Динамо – Ворскла: утверждено время финала Кубка Украины, трансляция будет на общедоступном канале

Динамо – Ворскла: время и дата матча

8 июля в Харькове на стадионе ОСК Металлист состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020. Начало встречи – в 21.30.

Финалистами розыгрыша стали Динамо, которое в 1/2 финала обыграло Минай, и Ворскла, которая в полуфинале победила в серии 11-метровых Мариуполь.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

Согласно постановлению Главного санитарного врача Украины № 27 от 26.05.2020, поединок будет проходить при пустых трибунах с соблюдением соответствующих рекомендаций и протокола.

Прямая трансляция матча состоится в эфире телеканалов UA:Первый и Футбол 1. Начало трансляции – в 21.30.

Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко

Кубок Украины-2019/2020

Финал

08.07.2020. Харьков. ОСК Металлист

Динамо – Ворскла

Официальные партнеры матча: FAVBET и ТМ Waissburg