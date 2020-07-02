Динамо – Ворскла: затверджено час фіналу Кубка України, трансляція буде на загальнодоступному каналі

8 липня в Харкові на стадіоні ОСК Металіст відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2019/2020. Початок зустрічі – о 21.30.
Фіналістами розіграшу стали Динамо, яке в 1/2 фіналу обіграло Минай, та Ворскла, яка у півфіналі перемогла в серії 11-метрових Маріуполь.
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Згідно з постановою Головного санітарного лікаря України № 27 від 26.05.2020, поєдинок проходитиме за порожніх трибун із дотриманням відповідних рекомендацій та протоколу.
Пряма трансляція матчу відбудеться в ефірі телеканалів UA:Перший та Футбол 1. Початок трансляції – о 21.30.
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Кубок України-2019/2020
Фінал
08.07.2020. Харків. ОСК Металіст
Динамо – Ворскла
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