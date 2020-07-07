Динамо – Ворскла: Маркевич посоветовал полтавчанам рецепт сенсационной победы

Украинский тренер Мирон Маркевич ожидает интересную игру в финале Кубка между Динамо и Ворсклой.

"Ясно, что победа Ворсклы станет сюрпризом. Динамо является фаворитом противостояния, но если Ворскла строго сыграет в защите, там есть кому бежать в контратаки, то шансы будут. Думаю, что будет интересная игра. Ворскла сейчас на подъеме, Динамо же, мягко говоря, не показывают футбол. Ожидается, что уже сыграют Миколенко и Цыганков – это усилит Динамо.

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Мотивация у полтавчан зашкаливает. Главное – не перегореть. Не нужно думать о деньгах – есть соперник, нужно просчитать его сильные стороны. Думать, чтобы команда была подготовлена тактически правильно и вышла в правильном настроении на матч. Юрий Максимов является опытным тренером. Думаю, он все правильно сделает", – рассказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже завтра, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30. К слову, в рамках текущего сезона УПЛ киевляне дважды победили соперника – 2:1 и 5:0.

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