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Динамо – Ворскла: Маркевич порадив полтавцям рецепт сенсаційної перемоги

20:33 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: Маркевич порадив полтавцям рецепт сенсаційної перемоги
Мирон Маркевич / Сайт Карпат

Український тренер Мирон Маркевич очікує на цікаву гру у фіналі Кубка між Динамо та Ворсклою.

 

"Певно, що перемога Ворскли стане сюрпризом. Динамо є фаворитом протистояння, але якщо Ворскла строго зіграє в захисті, там є кому тікати в контратаки, то шанси будуть. Думаю, що буде цікава гра. Ворскла зараз на підйомі, Динамо ж, мяко кажучи, не показує футбол. Очікується, що вже зіграють Миколенко та Циганков – це підсилить Динамо.

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Мотивація у полтавців зашкалює. Головне – не перегоріти. Не потрібно думати про гроші – є суперник, потрібно прорахувати його сильні сторони. Думати, щоб команда була підготовлена тактично належним чином і вийшла в правильному настрої на матч. Юрій Максимов є досвідченим тренером. Думаю, він все правильно зробить", – розповів Маркевич в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже завтра, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30. До слова, в рамках поточного сезону УПЛ кияни двічі здолали суперника – 2:1 і 5:0.

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Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Мирон Маркевич Кубок України 2019/20 Динамо - Ворскла
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