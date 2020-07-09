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ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Динамо – Ворскла: церемония награждения обладателей Кубка Украины и лучшие моменты празднования в раздевалке

08:49 - Читати українською
Динамо – Ворскла: церемония награждения обладателей Кубка Украины и лучшие моменты празднования в раздевалке
Динамо – обладатель Кубка Украины 2019/20 / ФК Динамо

Киевское Динамо прервало гегемонию Шахтера в Кубке Украины, завоевав этот трофей впервые с 2015 года. Смотрите церемонию награждения и лучшие мгновения празднования победителей на "Футбол 24".

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Напомним, киевляне одолели Ворсклу в финале Кубка Украины 2019/20. Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были динамовцы – 8:7. Решающий 11-метровый реализовал Артем Шабанов, который и принес "бело-синим" 12-й Кубок Украины в истории клуба.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Киевляне прервали гегемонию Шахтера в Кубке Украины – именно "горняки" выигрывали последние 4 розыгрыша турнира. Впрочем, яркого празднования в раздевалке динамовцев все же не было, ведь уже через несколько дней подопечные Михайличенко сыграют против Александрии в рамках 30-го тура УПЛ. Как известно, за 3 тура до окончания чемпионата киевляне занимают лишь 3 место в Премьер-лиге.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов

Динамо – Ворскла: видео церемонии награждения победителей:

Динамо – Ворскла: видео празднования "бело-синих":

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Михайличенко – о выигрыше Кубка Украины: Сказал, что у нас уже есть Лига Европы – если достаточно, давайте праздновать
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