Динамо – Ворскла: церемония награждения обладателей Кубка Украины и лучшие моменты празднования в раздевалке

Киевское Динамо прервало гегемонию Шахтера в Кубке Украины, завоевав этот трофей впервые с 2015 года. Смотрите церемонию награждения и лучшие мгновения празднования победителей на "Футбол 24".

Напомним, киевляне одолели Ворсклу в финале Кубка Украины 2019/20. Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были динамовцы – 8:7. Решающий 11-метровый реализовал Артем Шабанов, который и принес "бело-синим" 12-й Кубок Украины в истории клуба.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Киевляне прервали гегемонию Шахтера в Кубке Украины – именно "горняки" выигрывали последние 4 розыгрыша турнира. Впрочем, яркого празднования в раздевалке динамовцев все же не было, ведь уже через несколько дней подопечные Михайличенко сыграют против Александрии в рамках 30-го тура УПЛ. Как известно, за 3 тура до окончания чемпионата киевляне занимают лишь 3 место в Премьер-лиге.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов

Динамо – Ворскла: видео церемонии награждения победителей:

Динамо – Ворскла: видео празднования "бело-синих":