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Динамо – Ворскла: церемонія нагородження володарів Кубка України та найкращі моменти святкування в роздягальні

08:49 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: церемонія нагородження володарів Кубка України та найкращі моменти святкування в роздягальні
Динамо – володар Кубка України 2019/20 / ФК Динамо

Київське Динамо перервало гегемонію Шахтаря в Кубку України, здобувши цей трофей вперше з 2015 року. Дивіться церемонію нагородження та найкращі миттєвості святкування переможців на "Футбол 24".

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Нагадаємо, кияни здолали Ворсклу в фіналі Кубка України 2019/20. Основний та додатковий час поєдинку завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були динамівці – 8:7. Вирішальний 11-метровий реалізував Артем Шабанов, який і приніс "біло-синім" 12-й Кубок України в історії клубу.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Кияни перервали гегемонію Шахтаря в Кубку України – саме "гірники" вигравали останні 4 розіграші турніру. Втім, яскравого святкування у роздягальні динамівців все ж не було, адже вже за кілька днів підопічні Михайличенка зіграють проти Олександрії в рамках 30-го туру УПЛ. Як відомо, за 3 тури до завершення чемпіонату кияни посідають лише 3 місце в Прем'єр-лізі.

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів

Динамо – Ворскла: відео церемонії нагородження переможців:

Динамо – Ворскла: відео святкування "біло-синіх":

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