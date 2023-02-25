Динамо и Шахтер порадовали ярким футболом в женской версии украинского Классического.

Зимние сборы, товарищеский матч женских команд

Динамо – Шахтер – 2:2

Голы: Бондаренко, 44, Дружченко, 84 (пен.) – Заборовец, 13, Викалюк, 29

Поединок прошел вчера в манеже базы Динамо в Вите-Литовской. Мини-турнир в поддержку ВСУ получил название Кубок ФК Динамо Киев.

Встречу гораздо лучше начали представительницы Шахтера. Уже на 13-й минуте Лидии Заборовец удался роскошный удар в девятку из-за пределов штрафной. Вскоре Викалюк удвоила преимущество "горнячек" в быстрой атаке.

Динамо свело матч к ничьей благодаря мощным концовкам таймов. В первом отличилась Татьяна Бондаренко, а под занавес второго Анастасия Дружченко реализовала пенальти – 2:2. Женский чемпионат Украины вместе с мужским возобновится в начале марта. Шахтер и Динамо пошли зимовать на третьей и четвертой строчке соответственно.

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