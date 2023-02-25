Динамо та Шахтар потішили яскравим футболом у жіночій версії українського Класичного.

Зимові збори, товариський матч жіночих команд

Динамо – Шахтар – 2:2

Голи: Бондаренко, 44, Дружченко, 84 (пен.) – Заборовець, 13, Викалюк, 29

Поєдинок відбувся вчора у манежі бази Динамо у Віті-Литовській. Міні-турнір на підтримку ЗСУ отримав назву Кубок ФК Динамо Київ.

Зустріч значно краще розпочали представниці Шахтаря. Вже на 13-й хвилині Лідії Заборовець вдався розкішний удар в дев'ятку з-за меж карного майданчика. Незабаром Викалюк подвоїла перевагу "гірничок" у швидкій атаці.

Динамо звело матч до нічиєї завдяки потужним кінцівкам таймів. У першому відзначилася Тетяна Бондаренко, а під завісу другого Анастасія Дружченко реалізувала пенальті – 2:2. Жіночий чемпіонат України разом з чоловічим відновиться на початку березня. Шахтар і Динамо пішли зимувати на третій та четвертій сходинці відповідно.

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