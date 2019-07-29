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Динамо – Шахтер: Кривцов пригрозил киевлянам реваншем после поражения в Суперкубке Украины

00:15 66 Читати українською
Динамо – Шахтер: Кривцов пригрозил киевлянам реваншем после поражения в Суперкубке Украины
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился впечатлениями от встречи с Динамо (1:2) в рамках Суперкубка Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"По игре нельзя сказать, что мы плохо действовали. Было много контратак, но мы часто не доводили их до удара. Бурда забил с нашей зоны. Ну и Гармаш хорошо исполнил. Нужно смотреть повтор, кто не успел. Возможно, это был Тете.

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Мы расстроены. Мы должны были забирать этот трофей, но сами себе вставили себе палки в колеса. Большим количеством игроков выбегали вперед и этим позволяли киевлянам проводить контратаки.

У нас было намного больше моментов, но подвела реализация. В Динамо было не так много возможностей отличиться, но они сумели дважды забить. Через две недели с Динамо будет реванш", – сказал Кривцов в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Динамо и Шахтер встретятся вновь уже 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

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Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче
28 июля
1500
Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов
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