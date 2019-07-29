Динамо – Шахтер: Кривцов пригрозил киевлянам реваншем после поражения в Суперкубке Украины

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился впечатлениями от встречи с Динамо (1:2) в рамках Суперкубка Украины.

"По игре нельзя сказать, что мы плохо действовали. Было много контратак, но мы часто не доводили их до удара. Бурда забил с нашей зоны. Ну и Гармаш хорошо исполнил. Нужно смотреть повтор, кто не успел. Возможно, это был Тете.

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Мы расстроены. Мы должны были забирать этот трофей, но сами себе вставили себе палки в колеса. Большим количеством игроков выбегали вперед и этим позволяли киевлянам проводить контратаки.

У нас было намного больше моментов, но подвела реализация. В Динамо было не так много возможностей отличиться, но они сумели дважды забить. Через две недели с Динамо будет реванш", – сказал Кривцов в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Динамо и Шахтер встретятся вновь уже 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.

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