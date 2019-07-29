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Динамо – Шахтар: Кривцов пригрозив киянам реваншем після поразки у Суперкубку України

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Динамо – Шахтар: Кривцов пригрозив киянам реваншем після поразки у Суперкубку України
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився враженнями від зустрічі з Динамо (1:2) в рамках Суперкубка України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"За грою не можна сказати, що ми погано діяли. Було багато контратак, але ми часто не доводили їх до удару. Бурда забив з нашої зони. Ну і Гармаш добре виконав. Потрібно дивитися повтор, хто не встиг. Можливо, це був Тете.

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Ми засмучені. Ми повинні були забирати цей трофей, але самі собі вставили собі палиці в колеса. Великою кількістю гравців вибігали вперед і цим дозволяли киянам проводити контратаки.

У нас було набагато більше моментів, але підвела реалізація. У Динамо було не так багато нагод відзначитись, але вони зуміли двічі забити. Через два тижні з Динамо буде реванш", – сказав Кривцов в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зустрінуться знову вже 10 серпня в рамках третього туру УПЛ.

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Теги
Суперкубок України Динамо - Шахтар Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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