toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРИЯ - МИЛАН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Динамо – Шахтер: стало известно, кто будет обслуживать матч за Суперкубок Украины

12:50 99 Читати українською
Динамо – Шахтер: стало известно, кто будет обслуживать матч за Суперкубок Украины
Виталий Романов / ФК Верес

Комитет арбитров УАФ назначил судью на поединок за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

 

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила, что матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ

Помогать ему будут Александр Войтюк и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр – Семен Шлончак. Наблюдателем будет Виталий Годулян.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛ

blog_ava
Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти
08:17
434
Теги
Главное Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Арбитры Комитет арбитров УАФ Виталий Романов Динамо Киев - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Ювентус
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук