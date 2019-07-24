Динамо – Шахтер: стало известно, кто будет обслуживать матч за Суперкубок Украины

Комитет арбитров УАФ назначил судью на поединок за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила, что матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

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Помогать ему будут Александр Войтюк и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр – Семен Шлончак. Наблюдателем будет Виталий Годулян.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

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