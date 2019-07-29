Динамо – Шахтер: Бурда – лучший игрок матча по данным InStat, Мораес – худший

Аналитическая компания InStat оценила футболистов поединка за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

Лучший балл от аналитической платформы получил центральный защитник Динамо – Никита Бурда, который забил первый гол киевлян в матче. InStat оценил работу футболиста в 359 баллов.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Худшим в поединке был нападающий Шахтера Жуниор Мораес, набравший за матч только 172 балла. Это даже меньше, чем игроки, которые выходили на замены, сообщает Tribuna.com.

Также высокий результат в баллах в составе Динамо показали Владимир Шепелев и Денис Бойко – 301 и 298 соответственно. У Шахтера лучшим результатом является работа Марлоса – 277 баллов. Исмаили и Алан Патрик набрали по 271 очку.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком