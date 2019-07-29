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Динамо – Шахтер: Бурда – лучший игрок матча по данным InStat, Мораес – худший

09:16 132 Читати українською
Динамо – Шахтер: Бурда – лучший игрок матча по данным InStat, Мораес – худший
Бурда против Тайсона / Шахтер

Аналитическая компания InStat оценила футболистов поединка за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Лучший балл от аналитической платформы получил центральный защитник Динамо – Никита Бурда, который забил первый гол киевлян в матче. InStat оценил работу футболиста в 359 баллов.

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Худшим в поединке был нападающий Шахтера Жуниор Мораес, набравший за матч только 172 балла. Это даже меньше, чем игроки, которые выходили на замены, сообщает Tribuna.com.

Также высокий результат в баллах в составе Динамо показали Владимир Шепелев и Денис Бойко – 301 и 298 соответственно. У Шахтера лучшим результатом является работа Марлоса – 277 баллов. Исмаили и Алан Патрик набрали по 271 очку.

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Суперкубок Украины Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Никита Бурда Никита Бурда Шахтер Шахтер
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